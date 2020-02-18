Атака боевиков у Золотого: видео с места событий

Взрывы можно услышать за несколько километров.

Утром 18 февраля начался интенсивный бой между боевиками и украинскими подразделениями в районе Золотого, Орехового и Новотошковки.

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Как сообщает ТСН, враги накрывают позиции бойцов вооруженных сил Украины ствольной артиллерией. Взрывы слышны за несколько километров. Звуки боя можно слышать и на видео с места событий.

В то же время сообщается, что со стороны так называемой "ЛНР" российкие формирования начали бить не по всей линии разграничения на Луганщине. Жители Лисичанска рассказывают, что взрывы можно слышать даже в их городе, а это за три десятка километров от позиций. Также есть информация, что один из снарядов попал в частный дом в селе Новотошковка.

Ранее штаб ООС сообщил, что пророссийские боевики утром 18 февраля атаковали позиции украинского войска вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.