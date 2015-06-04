ОБСЕ призывает отвести вооружение от Марьинки - ВВС

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель миссии Майкл Боцюркив, сообщает ВВС Украина.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали применение тяжелых видов вооружения в Марьинке, начиная со второй половины дня 2 июня и до второй половины 3 июня, - сказал Боцюркив. - Вечером в Марьинке было относительно спокойно. И мы призываем стороны обеспечить продолжение режима тишины и отвода вооружения".

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Ранее миссия ОБСЕ в специальном отчете с событий в Марьинке сообщила, что зафиксировала перемещение техники боевиков в сторону города перед началом боев.

В докладе отмечалось, что представители миссии также слышали залпы артиллерии и установок "Град" в нескольких километрах от своих позиций и близ Марьинки.

При этом в ОБСЕ отметили, что украинские войска официально сообщили о применении тяжелого вооружения в ответ на "реальную угрозу" в районе Марьинки.