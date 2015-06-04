В районе Марьинки украинские военные дали адекватный ответ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в районе Марьинки украинские военные дали адекватный ответ врагу, и, предупредив международных партнеров, вернули артиллерию из мест, где она находилась в связи с Минскими соглашениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

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«Украинские Вооруженные силы дали адекватный ответ. Мы предупредили международных партнеров, вернули с линии отвода артиллерию, где она находилась в связи с Минскими соглашениями, и отбили атаку российской солдатни», - сказал президент.