Под Катериновкой продолжается бой - Москаль

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

«Сегодня во второй половине дня возле Катериновки и Стахановца, на самой линии разграничения, вспыхнул бой между террористами и украинскими военными. Сначала боевики со стороны оккупированных Первомайска и Стаханова обстреляли наши позиции из минометов и пушек, затем состоялось ближнее боевое столкновение», - говорится в сообщении. Отмечается, что по предварительным данным, погибли четверо украинских военных, еще двое ранены, один из них тяжело.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, 4 - ранены«Перестрелки продолжаются и сейчас (по состоянию на 19.20), связь с районом боевых действий очень затруднена. Детали и последствия огневого столкновения выясняются...», - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в районе Катериновки Луганской области в результате обстрела и подрыва на фугасе погибли шестеро украинских военных.