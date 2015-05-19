На Луганщине обстрел боевиков привел к гибели 6 украинских военных, еще 6 ранены

Сегодня около часа дня вблизи населенного пункта Золотое и Катериновка (Луганская область) состоялся бой, в результате которого погибли шестеро военных. Об этом сообщает ТСН.

В "зеленке" (среди листвы) украинские военные увидели какое-то движение и отправились вперед на разведку, где по ним открыли огонь из минометов и пулеметов. Сразу стало известно, что ранили по крайней мере одного бойца. Журналисты находились на соседних позициях в нескольких километрах. Стреляли также вероятно из оккупированного села Молодежное.

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"Замечено было движение на переднем крае на одном из опорников. Выдвинулась разведгруппа туда, чтобы выяснить. Ну вот, что получилось, прошу, перемирие. Накрыли минами и все", - рассказал боец танкового батальона "Кабул".

Позже за ранеными отправилась группа на разведывательно-дозорной машине, но по дороге военные подорвались на фугасе.

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По последним данным, во время обоих инцидентов погибли шестеро солдат, еще 6 получили ранения.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате обстрела боевиками села Пески ранены двое мирных жителей.