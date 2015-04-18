В зоне АТО обстрелы боевиков зафиксированы в районе аэропорта и Счастья

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, боевики продолжают нарушать минские договоренности, обстреляв за прошедшие сутки 27 раз украинские позиции из 120-миллиметровых минометов, и трижды задействовав танки.

Читайте такжеСилы АТО отразили атаку боевиков на Трехизбенку, среди украинских военных есть раненые - Москаль"Боевики не исполняют минские договоренности, донимая наших военных вооруженными провокациями. В частности, боевики 27 раз обстреляли наши позиции со 120-миллиметровых минометов, 6 раз – из 122-миллиметровых пушек, и трижды применяли танки. Также зафиксирована работа снайперов по украинским позициям", - сказал Андрей Лысенко.