На Донбассе появился бюст российскому императору Николаю II (фото)

Бюст был установлен в донецком поселке Горняк на территории пока недостроенного храма.

В неподконтрольном украинским властям Донецке 8 сентября был открыт памятник российскому императору Николаю II.

Об этом сообщает сообщество «Свято-Благовещенский храм» во «ВКонтакте», пишут Новости Донбасса.

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Бюст был установлен в донецком поселке Горняк на территории пока недостроенного храма в честь Святых царственных мучеников.

В торжественном открытии приняли участие священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата, жители поселка, дети в военной форме и представители незаконных вооруженных формирований.

Ранее стало известно, что памятник Николаю II в Донецке установит московский фонд «Возрождение». Установке бюста российскому императору способствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Илларион.

Неделю назад в центре Донецка был открыт бюст убитому экс-главе группировки «ДНР» Александру Захарченко.