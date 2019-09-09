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На Донбассе появился бюст российскому императору Николаю II (фото)

13:26, 09 сентября 2019
Война
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В поселке Горняк появился бюст российскому императору / фото сообщество «Свято-Благовещенский храм» во «ВКонтакте»

Об этом сообщает сообщество «Свято-Благовещенский храм» во «ВКонтакте», пишут Новости Донбасса.

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Бюст был установлен в донецком поселке Горняк на территории пока недостроенного храма в честь Святых царственных мучеников.

В торжественном открытии приняли участие священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата, жители поселка, дети в военной форме и представители незаконных вооруженных формирований.

Ранее стало известно, что памятник Николаю II в Донецке установит московский фонд «Возрождение». Установке бюста российскому императору способствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Илларион.

Неделю назад в центре Донецка был открыт бюст убитому экс-главе группировки «ДНР» Александру Захарченко.

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Теги: #Донбасс#оккупированный Донецк#Николай IIпогода в Донецке