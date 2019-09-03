«Вакуум и безнадега»: жители ОРДЛО рассказали журналистам, как живется на оккупированных территориях (видео)

В очереди на КПВВ уже не хвастаются «молодыми республиками», однако открыто критиковать боевиков еще никто не решается.

Журналисты ТСН отправились на линию разграничения между Бахмутом и оккупированной Горловкой, чтобы пообщаться с жителями временно оккупированных территорий Донбасса.

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Как говорится в сюжете ТСН, ежедневно через КПВВ «Майорское» проходят сотни людей. Журналистам удалось пообщаться с жителями оккупированных Горловки, Енакиево и Снежного. Съемочную группу интересовало, как изменились доходы и настроения у жителей захваченных чужаками территорий, и стремятся ли они получить российский паспорт.

Отмечается, что в начале войны впечатления людей, от того, что произошло, были разными. Значительная часть поддерживала Украину, но не говорили это на камеру. Часть открыто поддерживали "ДНР" и "молодые республики".

За минувшие пять лет изменился сам пункт пропуска. За несколько последних лет пограничники продвинулись вперед, а еще обустроились – появились десятки вагончиков и крытых тентом площадок. Люди в погонах говорят, что все из легких конструкций, чтобы после войны можно было просто аккуратно разобрать.

Однако, больше всего изменились люди. В очереди уже не хвастаются молодыми республиками. Одна из молодых девушек в очереди рассказала, что у нее есть только украинский паспорт. Паспорт РФ получать не собирается: "А зачем он. Я гражданка Украины. Зачем он нужен, если мы живем в Украине".

В сумках молодой девушки детские игрушки, бытовая химия. Она говорит, что купила все в Бахмуте и только на этом сэкономила где-то тысячу гривень.

Но открыто критиковать боевиков здесь еще никто не решается: "Вы сами понимаете, что спрашиваете? Думаете, вам кто правду скажет на камеру?".

Отмечается, что продовольственная блокада, очевидно, не сработала. Продукты на оккупированной территории немного дороже, но их достаточно. Больших сумок с мясом и крупами на ту сторону уже не везут.

Чего уж точно не хватает на оккупированных территориях, то это мощнейшего наркотика для любого человека – свободы.

Не на камеру одна женщина признается: «У нас там вакуум и безнадега». По ее словам, Украине лучше и не из-за больших зарплат или более дешевых продуктов. "У вас свобода слова есть, а у нас жим-жим где-то срабатывает".

Ранее сообщалось, что украинские специалисты закончили демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской.

Демонтаж укреплений с украинской стороны и стороны оккупантов позволит начать восстановление моста.