В Луганской облгосадминистрации отметили, что возле моста на оккупированной территории остается будка, которая будет мешать его ремонтировать.

Украинские специалисты закончили демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской.

Об этом Луганская облгосадминистрация сообщает в Facebook.

«Сегодня работы по полному демонтажу фортификационных сооружений были закончены», - сказано в сообщении.

Четыре пиротехнические подразделения ГСЧС проверяют и очищают от взрывоопасных предметов грунтовую дорогу, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники к нижней части моста. Обследована практически вся дорога, но примерно в 200 метрах от излома моста работы были остановлены, так как боевики не предоставили гарантии безопасности через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Также сообщается, что в 9.30 возле разрушенной части моста состоялась встреча между офицером СЦКК и представителями СММ ОБСЕ. Представители СММ ОБСЕ имели при себе составленный накануне и переданный миссии план проведения работ по очистке территории под мостом, с перечнем запланированных видов работ и оборудования (газосварочное для резки металлических конструкций), которое планируется задействовать. Переговоры продолжались примерно до 12.00.

«Сторона т.н. «ЛНР» выдвигала все более непонятные требования по детализации запланированных украинской стороной работ и постоянно настаивала на предоставлении им проекта строительства моста», - отметили в ОГА.

Представителем СЦКК в очередной раз было сообщено СММ ОБСЕ, что украинская сторона готова убрать территорию под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта.

«Не получив от представителей СММ ОБСЕ гарантий безопасности со стороны т.н. «ЛНР», украинские специалисты работы под мостом сегодня не проводили», - добавили в облгосадминистрации.

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«Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны т.н. «ЛНР» на расстоянии примерно 10 метров от излома моста находится будка типа «кунг», где нанесены буквы «СЦКК». Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что т.н. «ЛНР» демонтировала все свои сооружения на изломе моста, рано», - добавили в администрации.

Как сообщал УНИАН, разведение сил Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

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18 июля на то время представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской и его восстановлении.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к мосту.

24 августа украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационные власти отказываются демонтировать фортификационные сооружения возле Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста.

29 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что боевики установили возле моста в Станице Луганской новое фортификационное сооружение.