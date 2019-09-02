Зеленский: Блокпост оккупантов в Станице Луганской демонтировали, начинается строительство моста

Президент поздравил группу, которая занималась этим стратегическим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о демонтаже блокпоста на оккупированной части Станицы Луганской и анонсировал начало строительства моста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов в Киеве.

Читайте такжеВ больнице Днепра умер раненный на Донбассе военный

«Есть победы и достижения: демонтировали наконец на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим, приоритетным вопросом, и начинаем строить мост в Станице Луганской», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня.

8 июля Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

18 июля на то время представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений вблизи моста в Станице Луганской и его восстановлении.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к мосту.

24 августа украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационные власти отказываются демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста.

29 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что боевики установили возле моста в Станице Луганской новое фортификационное сооружение.