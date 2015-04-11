За время АТО погиб 1541 боец, потери боевиков - более 14,5 тысяч - волонтер

За время проведения АТО погиб 1541 боец ​​из Вооруженных сил и ВДВ, потери боевиков превышают 14,5 тыс. человек.

Об этом сообщила волонтер Татьяна Рычкова со ссылкой на данные военного атташе, обнародованные на Житомирском полигоне на своей странице в Facebook.

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"Статистика потерь за время проведения АТО: ВСУ- 1205 человек, ВДВ- 336 человек, со стороны оккупантов - 14600 человек. Получили государственные награды 894 военнослужащий, из них 5 получили звания Героя Украины", - отметила она.

Также Рычкова подчеркнула, что бой за Донецкий аэропорт длился на протяжении 242 дней, в то время как оборона Минска длилась 4 дня, Брестской крепости 29 дней, Киева 81 день, а Сталинграда - 200.