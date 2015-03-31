За время проведения АТО были ранены более 5 тысяч военных

За время проведения АТО более 5 тысяч военнослужащих получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Андрей Верба на пресс-конференции в Киеве.

«Травмированных и раненых в зоне АТО более 5 тыс. военнослужащих», - заявил он.

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Также директор департамента Минобороны отметил, что за рубежом прошли реабилитацию 108 украинских военнослужащих, вылечены - 88 бойцов.

«По состоянию на 31 марта на лечении за границей находятся 38 украинских военнослужащих. В частности, украинские военнослужащие проходили лечение или реабилитацию в Германии, Израиле, США, странах Балтии и Болгарии», - отметил Верба.

Как сообщал УНИАН, на лечении в медицинских учреждениях находятся около 1,5 тыс. раненых бойцов АТО.