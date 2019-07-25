Оккупанты нарушили перемирие на Донбассе, один украинский боец ранен

Сегодня боевики нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

С начала текущих суток в результате обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил получил ранение один украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции ОС в Facebook.

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«От начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживались устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия», - говорится в сообщении.

Так, боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

«В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.