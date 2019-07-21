На Донбассе вступил в силу режим тишины: в случае провокаций - в ООС обещают отвечать

Подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.

На Донбассе с 00:01 21 июля вступил в силу режим тишины.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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«Во исполнение решения, принятого в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы, с 00 часов 01 минуты по киевскому времени 21 июля 2019 года вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях устанавливается "режим тишины", что предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения», - говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что подразделения Объединенных сил будут «адекватно отвечать» на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.

«Согласно действующему Законодательству Украины, Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный сообщил, что достигнута договоренность о «хлебном перемирии» с 00.01 21 июля, которое впервые предусматривает запрет на ведение любого огня и ответственность сторон за нарушение режима тишины.