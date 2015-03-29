МВД рассматривает взрыв в Одессе как теракт

Об этом говорится в сообщении УМВД Украины в Одесской области.

"Выездом на место происшествия предварительно установлено, что сработало взрывное устройство, установленное на подоконник одноэтажного здания. По данному адресу размещался офис одной из общественных организаций, которая занималась помощью воинам АТО", - сказано в сообщении.

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"На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа милиции. По заключению экспертов, мощность взрывного устройства составила около 600 граммов в тротиловом эквиваленте", - сообщают в региональном УМВД.