Москаль: 90% добытой в Луганской области воды бесплатно потребляет "ЛНР"

И хотя процесс добычи, очистки и доставки воды очень трудоемкий и дорогостоящий, самозванная республика не платит за нее и копейки, заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль во время рабочей поездки в сек.Болотенное Станично-Луганского района, где расположена одна из насосных станций областного водоканала.

"Мне много раз советовали полностью перекрыть водоснабжение на оккупированную территорию, которая не платит за это ни копейки. Однако воду пьют не только боевики и террористы, ее употребляют и нормальные люди - пенсионеры, дети или инвалиды, махнуть на которых рукой мы не можем. Поэтому приходится качать за линию разграничения воду, за которую нам даже никто не скажет “спасибо”, - рассказал Москаль.

Читайте такжеБоевики перекрыли газ для сел на контролируемой Украиной территории - МоскальРуководитель области привез в Болотенное и Сизое гуманитарную помощь - продукты питания, средства гигиены, вещи первой необходимости.

Болотенное и Сизое - две тупиковые деревни, в которых проживает всего около 150 человек (в основном люди преклонного возраста), и которые остались без внимания волонтеров или международных благотворительных организаций, поскольку расположены на отдалении от основных путей сообщения. Сюда не ездит автобус из райцентра, все торговые точки закрыты. Дважды в неделю необходимые продукты привозит на легковом авто частный предприниматель.

Как рассказали местные жители, в последний раз областное руководство приезжало к ним еще во времена Брежнева.