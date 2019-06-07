ВСУ понесли потери: Зеленский отреагировал на резкое обострение на Донбассе

Президент подчеркнул, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook. "Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует как минимум о частичной утрате управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – сказал Зеленский.

Президент также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинским военнослужащим, которые подверглись атаке. Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Хоть бы кто отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и согласно ситуации. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – заявил Зеленский.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, на Донбассе боевики ударили из артиллерии - погибли двое украинских военных, 10 пострадали.