Обострение на Донбассе: боевики ударили из артиллерии - погибли двое украинских военных, 10 пострадали

Украинские военные открыли огонь в ответ, уничтожив огневые точки вооруженных формирований Российской Федерации.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное оружие. Читайте такжеБоевики сегодня пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Опытного. Неподалеку Павлополя террористы шесть раз обстреляли украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Водяного позиции сил ООС попали под обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Чермалыка оккупанты дважды обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции неподалеку Майорска.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен.

С начала текущих суток было зафиксировано семь обстрелов украинских позиций со стороны боевиков.

В частности, вблизи Павлополя террористы дважды обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Гнутово - из стрелкового оружия.

Неподалеку Новолуганского боевики ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а возле Травневого - из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов. Украинские позиции в районе Зайцево попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы.