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Главный курорт "ДНР" боевики превратили в особую зону - журналист

08:11, 03 июня 2019
Война
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Пропуска в Седово выдаются только жителям Новоазовского района / фото vchasnoua.com

Курортный поселок Седово, который находится на подконтрольной формированиям "ДНР" части азовского побережья Донецкой области, превращен боевиками в особую зону, попасть в которую можно только по пропуску, через КПП.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер и журналист Денис Казанский. По его словам, пропуска в Седово выдаются только жителям Новоазовского района, к которому относится поселок.

"Прочим гражданам для того, чтобы попасть на "главный курорт "ДНР" придется отстоять очередь на пункте пропуска и оформить миграционную карту. В прошлом году такие карты вынуждены были оформить 60 тысяч человек, которые посещали Седово", - отметил журналист.

Ранее в сети появились фото из отстойника уничтоженного содового завода в Лисичанске Луганской области.

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Теги: #ДНР#журналист#курорт