"Донбасские Мальдивы": журналист показал фото из Лисичанска (фото)

Завода в Лисичанске уже нет, а отходы остались, отметил журналист.

В сети появились фото из отстойника уничтоженного содового завода в Лисичанске Луганской области.

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Снимок опубликовал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский. Он назвал отстойник "донбасскими Мальдивами".

"Отстойник уничтоженного лисичанского содового завода с белым шламом и невероятной зелено-голубой водой. Если правильно выбрать ракурс для фото, сойдет за Баунти. Завода уж нет, а отходы остались. Можно теперь туристов водить, пока не пересохнет", - говорится в сообщении.

Ранее в сети появились снимки с места гибели на Донбассе украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным "Ведьма" и бойца Александра Милютина.