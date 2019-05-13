Появилось видео, как украинские военные отражают атаки пехоты ВС РФ на только что занятых позициях на Донбассе
13:55, 13 мая 2019Война
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На записи украинские воины ведут бой 9 мая, затем - двумя днями позже.
Бойцы отражают атаки / Скриншот
Украинские воины заняли новые позиции на одном из участков фронта и успешно отбили атаки пехоты российской армии и наемников РФ.
В распоряжении Цензор.НЕТ оказалось видео, на котором бойцы отдельной разведроты отражают атаку врага на только что занятых позициях с использованием крупнокалиберного пулемета КПВТ на станке конструкции Ивана Савельева.
В первой части записи украинские воины ведут бой 9 мая, во второй части - двумя днями позже.
Ранее бывший командующий ООС Сергей Наев заявил, что оккупанты имеют планы насчет наступления, на Донбассе есть более 10 угрожающих направлений.
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