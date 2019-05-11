На Донбассе в результате обстрелов оккупантов ранен украинский военный

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки.

Сегодня в районе проведения Операции Объединенных сил в результате обстрела оккупационных войск один украинский военный получил ранение.

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Об этом представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов сообщил на брифинге. «С начала текущих суток враг из стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи города Авдеевка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Огонь противник открывал по направлению населенного пункта Спартак», - отметил Жуганов.

Он сообщил, что в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

«На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», - добавил Жуганов.

Как сообщал УНИАН, 10 мая на Донбассе оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский боец получил ранение.