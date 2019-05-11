"Путинская паспортизация": правозащитники назвали количество жителей ОРДЛО, которые хотят получить гражданство РФ

Это - 5-7% жителей оккупированных территорий Донбасса.

Лишь 5-7% жителей оккупированных территорий Донбасса изъявили желание получить российские паспорта. Такие цифры зафиксированы по состоянию на начало мая в так называемых администрациях ОРДЛО.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook.

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По подсчетам оккупантов, паспорта граждан России готовы получить до 31% граждан Украины, которые проживают на территории ОРДЛО. Всего с начала оккупации российские паспорта оформили 9% жителей из неподконтрольных Украине территорий.

Потенциальными получателями паспортов в ОРДЛО есть "чиновники" местных администраций, участники силового блока НВФ, народная милиция, боевики, часть пенсионеров и людей преклонного возраста.

По словам представителей Правозащитной группы, пресса оккупированных территорий агитирует людей принимать российское гражданство. Цель – выдать паспорта как минимум 50% жителей ОРДЛО. Кроме того, появился месендж о том, что следующим этапом со стороны России будет включение Донбасса в состав Федерации.

"Кремлю сейчас важно показать массовость выдачи паспортов Российской Федерации в ОРДЛО, тем самым продемонстрировав международному сообществу, что люди поддерживают и доверяют России. Но жители ОРДЛО не спешат получать паспорта", – говорит директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские дипломаты выразили решительный протест против этого. Президент Петр Порошенко выступил со срочным обращением относительно этой ситуации. Действия РФ осудили и в штабе победителя президентских выборов Владимира Зеленского. В украинском правительстве призвали жителей оккупированных территорий не принимать российские паспорта, а впоследствии признали их незаконными.

8 мая Кабмин признал незаконными российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса - прежде всего Луганской и Донецкой областей. В решении предусмотрен перечень так называемых подразделений, уполномоченных РФ на выдачу паспортов.