Россия на Донбассе ухудшила жизнь даже русскоязычных, которых пришла "защищать" - Волкер

По его словам, боевики ухудшили жизнь людей.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер обвинил Россию в ухудшении ситуации на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, от начала вооруженной агрессии боевики ухудшили условия жизни людей на оккупированной территории. Не стала лучше жизнь и русскоязычных жителей, права которых защищает Кремль.

"За последние пять лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже. В том числе, и русскоязычных, о которых они, как заявляют, заботятся. Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и разрешить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины", - написал он.

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Как сообщалось ранее, Курт Волкер выразил сомнение относительно версии, по которой упрощением процедуры получения гражданства Путин хотел забрать непримиримых противников Украины в Россию, а реинтегрировать Донбасс обратно. "Не думаю, что это было первоначальным мотивом президента Путина. Скорее, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского", - сказал Волкер.