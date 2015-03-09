Возле Широкино продолжается бой

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в соцсети. В пресс-центре напомнили, что штурм позиций АТО возле Широкино боевики начали в 9.30.

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«Используя 120-мм минометы, танки, пехотные подразделения боевики пытаются вытеснить наши подразделения из поселка Широкине. Украинские военные находятся на своих позициях и все атаки врага успешно отбивают. Бой продолжается до сих пор», - говорится в сообщении.