Возле Широкино продолжается бой
18:16, 09 марта 2015Война
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Боевики продолжают штурм позиций сил АТО возле Широкиного Донецкой области
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в соцсети. В пресс-центре напомнили, что штурм позиций АТО возле Широкино боевики начали в 9.30.
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Штурмом пытались взять боевики сегодня поселок Широкине
«Используя 120-мм минометы, танки, пехотные подразделения боевики пытаются вытеснить наши подразделения из поселка Широкине. Украинские военные находятся на своих позициях и все атаки врага успешно отбивают. Бой продолжается до сих пор», - говорится в сообщении.
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