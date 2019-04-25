Россия готовится провести верификацию пенсионеров и перепись населения оккупированного Донбасса - Тука

По его словам, если люди лишатся украинских паспортов, то они, во-первых, не смогут получать специальные выплаты из Украины.

После подписания указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса, Россия готовится к верификации пенсионеров и переписи населения.

Об этом в интервью Громадскому сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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«Мне трудно сейчас предвидеть насколько массовым это будет. Но я знаю так же от наших спецслужб, они сейчас готовятся к двум мероприятиям: мероприятие первое — это проведение так называемой «переписи населения» с помощью Росстата (Федеральная служба государственной статистики — ред.). Мероприятие второе — они планируют провести так называемую верификацию пенсионеров, во время которой будут настойчиво рекомендовать обменять украинские паспорта на паспорта «ЛНР» и «ДНР». Соответственно люди окажутся в очень и очень тяжелом и нелегком положении перед выборами (парламента — ред.)», — отметил Тука.

По его словам, если люди лишатся украинских паспортов, то они, во-первых, не смогут получать специальные выплаты из Украины, во-вторых, они не смогут просто пересекать линию соприкосновения, и в-третьих, это приведет к разрыву межсемейных связей .

«Фактически, люди будут заблокированы внутри самопровозглашенных республик и единственным путем общения для них будет Российская Федерация», — сказал Тука.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей;

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» не получать российские паспорта и назвал шаг России новым «паспортным» этапом оккупации Донбасса;

На призыв Украины Совбез ООН 25 апреля соберется на экстренное заседание по поводу выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.