РФ отказалась поддержать инициативу Украины о пасхальном перемирии на Донбассе

Пасхальное перемирие должно было вступить в силу в полдень 19 апреля.

Представители Российской Федерации отказались поддержать инициативу Украины относительно объявления режима прекращения огня на Донбассе по случаю Пасхальных праздников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, информируя о сегодняшней видеоконференции ТКГ.

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Она заявила, что скайп-конференция ТКГ и подгруппы по вопросам безопасности сегодня длилась 6 часов и касалась обсуждения инициативы пасхального перемирия. "Переговоры только что завершились. Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение режима тишины на Донбассе", - отметила Геращенко.

Она напомнила, что во время визита президента Петра Порошенко в Берлин и Париж к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрона лидерами стран "нормандского формата" была поддержана инициатива объявления режима тишины и пасхального перемирия, о чем было договорено на последней встрече в Минске.

"На скайп-конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Азамат Кульмухаметов. РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимость "прямого диалога" с ОРДЛО. РФ не изменяет своей тактики, и предвыборная гонка в Украине и ее возможные последствия не делают ее уступчивой", - отметила Геращенко.

"Перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в полдень. Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук обвинил в срыве договоренностей Россию и ее президента Владимира Путина, который не заинтересован в деэскалации и окончании войны в Донбассе. И нет ни одного сигнала, чтобы РФ готова была изменить позицию, наоборот, ждет ослабления Украины и все для этого делает", - заявила депутат.