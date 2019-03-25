Российская сторона не дает гарантий безопасности для ремонта моста в Станице Луганской - Марчук

Представитель Украины в ТКГ заметил, что из-за отсутствия гарантий украинские ремонтники не могут даже приблизиться к разрушенному мосту.

Российская сторона отказалась предоставить гарантии безопасности для ремонта моста в Станице Луганской.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

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"К большому сожалению, российская сторона не дает гарантии, не дает подтверждения режима тишины. На невоенном языке это означает, что могут произойти обстрелы наших военных. В связи с этим наши строители, ремонтники не могут даже приблизиться к разрушенному мосту", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Марчук заявил о готовности Украины в одностороннем порядке отремонтировать разрушенный мост в Станице Луганской, по которому сейчас в опасных условиях могут перемещаться только пешеходы, по стандартам: ширина - 2,20 м, вес - 5 тонн и деревянные вкладки, чтобы не прошла тяжелая боевая техника. По его словам, Украина проинформировала лидеров стран "нормандской четверки" и ОБСЕ о готовности приступить к ремонту моста для создания безопасных условий для граждан.