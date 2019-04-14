Ситуация на Донбассе: с начала суток ранен один украинский военный

Боевики совершили четыре обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток на Донбассе ранен один украинский военнослужащий.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что боевики совершили четыре обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов - в районе Авдеевки и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новотошковского и Новолуганского.