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Ситуация на Донбассе: с начала суток ранен один украинский военный

18:52, 14 апреля 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что боевики совершили четыре обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов - в районе Авдеевки и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новотошковского и Новолуганского.

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Теги: #война на Донбассе#ситуация на Донбассе