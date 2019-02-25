В Макеевке пытались ликвидировать "командира подразделения "МВД" - СМИ (фото)
11:19, 25 февраля 2019Война
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Появились подробности взрыва, прогремевшего утром 25 февраля в оккупированной Макеевке.
REUTERS
Пропагандистские каналы сообщают, что в оккупированной Макеевке 25 февраля "пытались ликвидировать "командира" подразделения "МВД "ДНР".
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Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал WarGonzo. "Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант - сделал закладку так, что пострадал только автомобиль. Взрыв произошел в 8-10 утра", - говорится в сообщении.
фото WarGonzo
Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области прогремел взрыв. Это произошло в Макеевке.
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