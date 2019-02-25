В оккупированной Макеевке прогремел взрыв - СМИ
10:35, 25 февраля 2019Война
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По данным ресурсов террористов, в результате взрыва поврежден автомобиль.
Взрыв произошел в Макеевке / фото telegraf.com.ua
На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области прогремел взрыв. Это произошло в Макеевке.
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Об этом сообщают ресурсы террористов. Они утверждают, что в оккупированном городе приведено в действие взрывное устройство.
"Срочно! В Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль", — сообщается на интернет-ресурсе боевиков.
Ранее украинские военные засняли взрыв склада боеприпасов террористов "ДНР" в районе Горловки.
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