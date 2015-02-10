Россия продолжает перебрасывать солдат и технику к восточной границе с Украиной

Россия усиливает военное присутствие вблизи восточной украинской границы, на территории Ростовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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"По данным нашей разведки, группировка вооруженных сил РФ вблизи украинско-российской границы усиливается. Личный состав, военная техника и вооружение накапливаются на территории Ростовской области. Оттуда российских военных отправляют в Украину в военной или другой камуфляжной форме без опознавательных знаков и документов", - отметил Лысенко.

Также он прибавил, что в Луганской области в районе Макарово боевики обстреляли из минометов украинский пограничный наряд, но ему удалось выйти из-под обстрела на бронированном автомобиле без повреждений. А со стороны Новоазовска боевики обстреляли пограничный пункт Гнутово. Из-за обстрелов временно не пропускают граждан в пунктах пропуска Гнутово и Станично-Луганское.