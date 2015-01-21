Украина через ОБСЕ требует от России объяснений относительно войск у границы

Об этом говорится в комментарии Спикера МИД Украины Евгения Перебийноса относительно агрессивной военной деятельности РФ.

"По информации компетентных органов Украины, Российская Федерация сосредоточила вдоль украинско-российской государственной границы более 50 тысяч российских военнослужащих, находящихся в состоянии полной боевой готовности, развернула в непосредственной близости к территории Украины вооружение и военную технику, которая ранее не дислоцировалась в приграничных районах РФ", - говорится в комментарии.

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По словам Перебийноса, осуществление соседним государством этих и других мероприятий военной деятельности с неопределенными задачами вызывает естественное беспокойство в Украине, противоречит международным обязательствам российской стороны, в том числе в контексте Минских договоренностей, а также подрывает международные усилия, направленные на деескалацію ситуации на востоке Украины.

Украина, используя определенную в Венском документе о мерах укрепления доверия и безопасности, участниками которого являются все государства-члены ОБСЕ, процедуру консультаций относительно военной деятельности, которая вызывает беспокойство, 20 января обратилась соответствующим каналом связи ОБСЕ к Российской Федерации с требованием официально сообщить цели, районы проведения РФ указанной воинской деятельности, дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество и типы формирований и частей, которые принимают в ней участие.

"Автоматически этот запрос разошелся сетью ОБСЕ всем государствам-участникам. В соответствии с Венским документом Россия обязана предоставить соответствующие разъяснения в течение 48 часов с момента получения запроса, то есть 22 января", - говорится в сообщении.

Также Украина оставляет за собой право, в случае поступления неудовлетворительного ответа, требовать двусторонних консультаций или многостороннюю встречу государств-участников Венского документа под руководством действующего Председателя ОБСЕ.