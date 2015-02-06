Россия использует конфликт на Донбассе, чтобы испытывать новое оружие - СМИ

После короткого и победного конфликта с Грузией в 2008 году, российское военное руководство поняло, что его армия сильно отстала в ключевых сферах ведения современной войны, пишет Украинская правда со ссылкой на BBC.

После этого РФ потратила 7 лет для перевооружения и теперь тестирует свое оружие на Донбассе.

Читайте такжеМИД РФ считает, что поставки США летального оружия Украине "угрожают безопасности РФ"

"Два ключевых примера использования беспилотных летательных аппаратов для наблюдения и наведения и применения средств радиоэлектронной борьбы", - пишет издание.

Обе эти технологии были признаны слабыми местами российской армии в 2008 году, а теперь широко применяются на Донбассе.

Издание пишет, что украинская армия имеет значительно худшую систему связи.

"Результатом является то, что их связь постоянно заклинивает и его могут использовать для установления местоположения с помощью российского оборудования. Это может привести к тому, что украинские силы становятся мишенью для русской артиллерии", - пишет ВВС.

Также Россия поставляет боевикам современные противотанковое оружие и новые комплексы противовоздушной обороны.

"Сюда входят не только ракетные комплексы "Бук", одним из которых сбили рейс Малазийских авиалиний МН17, но и такие как "Стрела", который используется на меньших высотах и дистанциях", - сказано в статье.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что ОБСЕ подтвердила обстрел Луганска кассетными боеприпасами.

Также сообщалось, что Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в новую гонку вооружений, а новое оружие создается как «ответная мера».