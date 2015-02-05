ОБСЕ подтвердила обстрел Луганска кассетными боеприпасами

Об этом заявил заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает «5 канал».

Во время удара погибли большое количество луганчан. По словам Хуга, наблюдателям удалось зафиксировать, откуда наносили удар.

"Мы зафиксировали многочисленные столкновения с применением танков и артиллерийского огня в зоне проведения АТО. Также, в первый раз за несколько недель, мы зафиксировали использования кассетных бомб, которые привели к многочисленным человеческим жертвам в Луганске на прошлой неделе. Мы выяснили направление, с которого применили кассетные бомбы, однако ОБСЕ не располагает информацией, кто именно их использовал" – рассказал Хуг.

Читайте такжеОБСЕ увеличит число наблюдателей в Украине до 500Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, председатель Луганской областной государственной администрацииГеннадий Москаль заявил, что пророссийские боевики обстреляли Станицу Луганскую кассетными боеприпасами - оружием, которое запрещено всеми международными конвенциями.