цей матеріал доступний українською

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из гранатометов, но сами понесли потери

07:44, 18 декабря 2018
Война
1122 1
Во время боевых действий в течение суток ни один украинский военный не пострадал / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Укрепления украинской армии оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское на Луганском направлении, у населенного пункта Луганское на Светлодарск направлении, неподалеку населенных пунктов Марьинка, Тарамчук, Славное на Донецком направлении и в районе поселка Гнутово на мариупольском направлении.

Читайте такжеНаземная агрессия против Украины обернется для путинской России катастрофой – Аваков

При этом применение боевиками запрещенного минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.

Во время боевых действий в течение суток ни один украинский военный не пострадал. Однако, по данным разведки, захватчики потеряли 5 боевиков: одного - погибшим, еще 4 - ранеными.

С начала суток 18 декабря по состоянию на 7:00 террористы открывали огонь по украинским позициям в районе поселка Славное на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении. Потерь среди украинских военных вследствие этих обстрелов нет.

Как сообщал УНИАН, боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ над оккупированной частью Донбасса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#война