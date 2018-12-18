Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из гранатометов, но сами понесли потери

По данным разведки, захватчики потеряли 5 боевиков: одного - погибшим, еще 4 - ранеными.

В понедельник, 17 декабря российский наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Укрепления украинской армии оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское на Луганском направлении, у населенного пункта Луганское на Светлодарск направлении, неподалеку населенных пунктов Марьинка, Тарамчук, Славное на Донецком направлении и в районе поселка Гнутово на мариупольском направлении.

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При этом применение боевиками запрещенного минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.

Во время боевых действий в течение суток ни один украинский военный не пострадал. Однако, по данным разведки, захватчики потеряли 5 боевиков: одного - погибшим, еще 4 - ранеными.

С начала суток 18 декабря по состоянию на 7:00 террористы открывали огонь по украинским позициям в районе поселка Славное на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении. Потерь среди украинских военных вследствие этих обстрелов нет.

Как сообщал УНИАН, боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ над оккупированной частью Донбасса.