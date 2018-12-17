Боевики обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ над оккупированной частью Донбасса

Международные наблюдатели зафиксировали около 30 выстрелов из стрелкового оружия в направлении беспилотника СММ.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что ее беспилотный летательный аппарат попал под обстрел над оккупированной частью Донбасса.

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Об этом говорится в отчете миссии за минувшие выходные, опубликованном сегодня.

"Утром 16 декабря, управляя полетом беспилотного летательного мини-аппарата в районе западнее населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, неподконтрольный правительству, 56 км к юго-западу от Луганска), наблюдатели слышали ориентировочно 30 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 1 км к северо-западу", - отметили в СММ.

"По оценке наблюдателей, стреляли по беспилотнику, который в то время пролетал примерно в 1 км к северо-северо-западу от позиции патруля. Команда СММ отозвала полет БПЛА и приземлила его невредимым", - отмечается в отчете.