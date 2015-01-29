Из Авдеевки, Светлодарска и Дебальцево эвакуированы 600 человек - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, информируя об организованном бесплатном вывозе людей из опасных мест области.

Читайте такжеУкраинские военные эвакуировали двух детей из обстреливаной боевиками ТрехизбенкиКроме того, при участии облгосадминистрации силами волонтеров, общественных организаций и предприятий из Авдеевки вывезены 220 человек, из Светлодарска - 200, из Дебальцево - 38.