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«Дебильная идея» Москвы по созданию в Украине «Новороссии» провалилась – волонтер

10:39, 02 декабря 2018
Война
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У Кремля не вышло превратить Украину в "Новороссию" / Иллюстрация REUTERS

Идея Кремля по созданию в Украине различных «народных республик» полностью провалилась, и Москва будет постепенно отказываться от нее, считает волонтер, участник боевых действий на Донбассе и офицер запаса ВСУ Мирослав Гай.

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В чате на «Главреде» активист констатировал, что у РФ не получилось расшатать украинское государство и обеспечить восстание областей.

Тем не менее, по его словам, Россия продолжит попытки создать в Украине "русский мир", будет продолжать пытаться "защитить русскую церковь", а также "русского человека" и якобы ущемляемый русский язык.

"Я думаю, что идея "Новороссии" провалилась. Эта абсолютно дебильна идея — создать в Украине различные "народные республики" — полностью провалилась… я думаю, что Москва будет понемногу отказываться от этой идеи", — отметил офицер.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Путин проиграл войну в Украине, потому что РФ потеряла Украину в контексте любого сотрудничества.

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Теги: #Россия#проект новороссия