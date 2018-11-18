Путин проиграл войну в Украине - Климкин

Успешная Украина - угроза для России, заявил Климкин.

Россия проиграла войну, потому что потеряла Украина в контексте любого сотрудничества.

"Путин - позволил провести полную рокировку украинского общества", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время конференции Halifax International Security Forum в Канаде, пишет gazeta.ua.

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О поражении Путина свидетельствует растущее число украинском, которые хотят вступить в НАТО.

"До войны, 5 лет назад, лишь 19 процентов украинцев хотели, чтобы мы вступили в НАТО. Теперь их 55 процентов. Это очень устойчивое показатель", - говорит глава МИД.

Успешная Украина - угроза для России, заявил Климкин.

"Путин с самого начала хотел расколоть пополам Украину. Это была его идея "русского мира" и "Новороссии", иметь половину Украины как российскую колонию и часть - как российский протекторат. Теперь он аннексировал Крым, часть Донбасса, но вся Украина, свободная и демократическая, не под российским контролем. В этом плане, он точно уже проиграл ", - подчеркнул министр.