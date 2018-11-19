Появились свежие фото с места ликвидации главаря "ДНР" Захарченко - кафе "Сепар"

Подходы к кафе "Сепар", где был ликвидирован Захарченко, оцеплены, а стены завешены траурными баннерами.

Взрывное устройство, ставшее причиной смерти главаря донецких боевиков Александра Захарченко, было размещено за вывеской донецкого кафе "Сепар", внутри чебурашки.

В распоряжении "Апострофа" появились эксклюзивные фото, на которых можно увидеть, как сейчас выглядит место ликвидации Захарченко.

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По сообщениям жителей оккупированных районов Донбасса, кафе "Сепар", конечно же, не работает: подходы к нему оцеплены, а стены завешены траурными баннерами с огромными фото главаря боевиков и надписью: "Место гибели первого главы "ДНР" Александра Захарченко".

Кроме того, место ликвидации Захарченко стало пунктом паломничества сочувствующих идеям "русского мира", которые несут к кафе "Сепар" цветы, лампады, детские рисунки с надписью "спасибо, батя" и "георгиевские" ленты.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.