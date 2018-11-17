Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ: один военный погиб

Зафиксировано 6 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

За сутки, 17 ноября, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

При этом, зафиксировано 6 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Станицы Луганской, Желобка, Новотошковского, Орехово, хутора Вольный, Марьинки и Гнутово. Возле всех этих населенных пунктов, кроме Марьинки и Гнутово, враг применил минометы калибра 82 мм. А по позициям украинских войск в районе Желобка противник открывал огонь еще и из минометов 120-мм калибра.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.