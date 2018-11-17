На Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный

Российские оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

На протяжении прошлых суток, 16 ноября, российские оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. При этом шесть раз враг применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Как сообщили в пресс-службе ООС, боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Вольное, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино, применяя минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Из минометов 82-го и 120-го калибров враг обстреливал позиции ООС на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Попаснянском направлении в районе населенного пункта Вольное. Минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск возле Широкино", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение 16 ноября, двое оккупантов были ранены.

От начала этих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Желобок и Гнутово, применяя минометы калибра 82 и 120 мм.

Во время боевых действий, 17 ноября, погиб один военнослужащий Объединенных сил.