Посольство США призывает жителей оккупированного Донбасса бойкотировать бутафорские «выборы»

Американские дипломаты в очередной раз заявили, что эти незаконные выборы не соответствуют Минским соглашениям.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призывает жителей Донбасса бойкотировать российские бутафорские «выборы», запланированные на 11 ноября, на оккупированной территории.

Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter.

"В то время как Украина делает позитивные шаги по укреплению мира, Россия раздувает конфликт, организуя бутафорские «выборы». Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти «выборы», которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству", - заявили американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, на 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "чрезвычайной важности" того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые "выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР" и так называемых "депутатов парламентов" не противоречат Минским соглашениям.