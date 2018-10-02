В ГПСУ сообщают об очередной лазерной атаке оккупантов против пограничников

Пограничник, который пострадал в результате атаки, потерял работоспособность правого глаза на 80%.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины, действующие в составе Объединенных сил, зафиксировали признаки очередного использования российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Так, вчера вечером на блокпосту первого рубежа «Марьинка», в рамках дорожного коридора Донецк-Курахово, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины получил боевое травмирование от лазерного оружия боевиков. Пограничник выполнял задачи по наблюдению за временно оккупированной территорией Украины с целью своевременного выявления разведывательно-диверсионных групп террористов. Около 17 часов, наблюдая в оптический прибор, он увидел яркую вспышку желтого цвета со стороны вражеского укрепления и почувствовал резкую боль в глазах", - говорится в сообщении.

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Военнослужащего немедленно доставили в военный госпиталь в г. Покровск, где врачи-офтальмологи поставили предварительный диагноз – ожог сетчатки правого глаза в результате поражения лазерным лучом.

В дальнейшем пограничник был доставлен вертолетом ВСУ в медицинское учреждение г. Днепр для продолжения лечения. Сейчас известно, что военнослужащий потерял работоспособность правого глаза на 80 %.

По информации пограничников, это уже пятый случай использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения. В течение 2016-2018 годов еще четыре военнослужащих ГПСУ получили подобные травмы различной степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, 1 октября боевики из артиллерии и минометов обстреляли жилой сектор Водяного.