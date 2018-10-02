В минувшие сутки боевики обстреливали позиции ООС из артиллерии, минометов и БМП (видео)

По данным разведки, четыре боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и шесть ранены.

На протяжении прошлых суток, 1 октября, боевики 21 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе – 4 раза с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино, сообщили в пресс-центре ООС.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибров, а по опорным пунктам возле Луганского дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. Также по защитникам Луганского оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг выпустил 31 артиллерийский снаряд и 16 мин по населенному пункту Водяное. При этом обстреливая именно жилой сектор села, а не позиции ВСУ. Последствия обстрела пока уточняются представителями украинской стороны СЦКК совместно с СММ ОБСЕ.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, четыре боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и шесть ранены.

В течение текущих суток зафиксировано три вражеских обстрела с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское, а также гранатометов в районе Крымского.

Как сообщал УНИАН, с начала августа в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные увеличили полосу безопасности на более 10 кв. км.