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На Донбассе провели внезапную проверку сил авиации и ПВО (видео)

19:02, 08 сентября 2018
Война
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Результаты проверки показали готовность дежурных сил к действиям по назначению \ Минобороны

В районе проведения операции Объединенных сил осуществили внезапную проверку дежурных сил авиации и сил противовоздушной обороны, которые прикрывают важные объекты.

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Как сегодня сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил, проверку провели 7 сентября по приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В ходе проверки были отработаны вопросы наведения авиации (штурмовой и вертолетов армейской авиации) на наземные и морские цели.

«Результаты проверки показали готовность дежурных сил к действиям по назначению, а внезапная проверка сил ПВО показала высокую готовность определенных подразделений к отражению воздушного нападения. Подобные тренировки и проверки будут проводиться и в дальнейшем», - сказано в сообщении.

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Теги: #Донбасс#проверка