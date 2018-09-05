Военные показали, как украинская авиация готовится отбивать атаку на Приазовье (видео)

Вооруженные силы отработали ведение радиолокационной разведки, прорыв системы вражеской противовоздушной обороны, нанесение ударов штурмовой авиацией по надводным и морским целям, перехват и уничтожение истребительной авиацией воздушных целей.

Украинские ВВС отработали удары по десанту в Приазовье. К тренировке привлекались силы и средства истребительной, штурмовой, транспортной авиации Воздушных Сил, армейской авиации Сухопутных войск, части и подразделения зенитных ракетных войск ПС, ПВО СВ, подразделения РТВ, РЭБ и разведки Воздушных Сил.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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Вооруженные силы отработали ведение радиолокационной разведки, прорыв системы вражеской противовоздушной обороны, нанесение ударов штурмовой авиацией по надводным и морским целям, перехват и уничтожение истребительной авиацией воздушных целей, а также уничтожение вражеских самолетов и ракет зенитно-ракетными войсками ООС.

Авиация работала из основных и оперативных аэродромов в районе Азовского моря. В ООС сообщают также о проверке готовности радиотехнических войск и отработке тактических приемов штурмовой и истребительной авиации во время ударов по десантах и ​​кораблям противника.

Как сообщал УНИАН, Украина усилит военное присутствие в Азовском море. Меры будут предприняты "для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря".