"Со стороны РФ заехало два КамАЗа вооруженных людей": волонтер рассказал о странных событиях в день убийства Захарченко

В районе 17:30 31 августа в Донецке был уничтожен главарь "ДНР" Захарченко.

Украинскому волонтеру Юрию Мысягину источники, живущие на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, прислали информацию о том, что 31 августа, в день ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко, в 9:30 утра на оккупированной территории в районе н.п., граничащих с территорией РФ, прошёл слух о временном закрытии границы.

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"Примерно в 11:00 на пограничный пост в районе Успенки со стороны РФ заехало два КамАЗа вооруженных людей. Границу не пересекали. Все были экипированы в военную форму и при себе все бойцы имели оружие. Пишут, что похожи на спецуру, так как оружие у них было "не Калаши, а что-то снайперское" и большая часть с глушителями. Они находились на пункте пересечения границы целый день. Еду им доставляли отдельно от пограничников РФ", - пишет Мысягин на своей странице в Facebook.

По словам источников волонтера, около полуночи к пропускному пункту по грунтовым дорогам подъехали 5 автомобилей представительского класса. Три автомобиля без досмотра сразу проехали на территорию РФ.

"Ещё пишут, что "остальные 2 машины потом стояли в общей очереди и пересекли границу в направлении РФ уже утром", - добавил Мысягин.

Когда эти автомобили заезжали на территорию Украины, источники волонтера не знают. По какой дороге, тоже неизвестно.

"А теперь давайте немного проанализируем. В 9:30 прошел слух о закрытии пункта пропуска. В 11:00 приехало 2 КамАЗа спецуры. В районе 17:30 в Донецке уничтожен главарь "ДНР". В районе полуночи, когда пропускной пункт закрыт, колонна из 3 машин, приехав со стороны Донецка по грунтовым дорогам, не останавливаясь и без проверки пересекает границу в направлении РФ", - подытожил волонтер.

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Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.