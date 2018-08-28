Россия перебрасывает на Донбасс новейшее вооружение - офицер ВСУ

По последним данным, сейчас к линии разграничения россияне подвезли много новой и тяжелой техники.

Россия держит фейковые республики "Л/ДНР" на расстоянии и использует как полигон для испытания своих новых боеприпасов, техники и вооружения.

Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в интервью "Обозревателю".

"Доказательств этому - тысячи. Последнее - испытание новой реактивной системы, реактивного снаряда, которого у нас нет на вооружении", – говорит офицер.

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Как сообщает украинский военный, по последним данным, сейчас к линии разграничения россияне подвезли много новой и тяжелой техники.

"Как нам сообщают, это - для проведения учений. Да и на наступление это не похоже. Но все равно нам нужно готовиться - потому что под видом этих учений враг может занимать выгодные для возможного наступления позиции", - рассказал боец ВСУ.

Офицер подчеркивает, что в условиях гибридной войны Россия может принимать неадекватные решения, но ВСУ готовы дать ответный удар.

"Чем больше они сюда техники сюда пришлют, тем больше мы ее сожжем", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, боевики вчера били по ВСУ на всех направлениях: впервые после долгого перерыва в ход пошли танки.